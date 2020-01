Meteo, le previsioni di giovedì 9 gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dall'Europa occidentale un vasto campo di alta pressione si estende verso l’Italia. Nel corso della settimana il tempo si manterrà stabile, con il risvolto pericoloso delle nebbie che saranno particolarmente fitte sulla Pianura Padana. L’anticiclone che sta interessando il nostro Paese può definirsi anomalo sia per durata che per estensione. Sarà difficile quindi scardinare la sua forza e la sua staticità e nulla cambierà nei prossimi 5-6 giorni. Nebbia e smog La mancanza di vento favorirà anche l'inquinamento. Su gran parte delle città del Nord, da giorni si sono superati i limiti di concentrazione di inquinanti e la situazione non migliorerà almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. La nebbia potrà essere persistente su molte aree della Pianura Padana; l'alta pressione infatti non sembra volere cedere, anzi è prevista in ulteriore rinforzo proprio nel corso del prossimo ... Leggi la notizia su tg24.sky

