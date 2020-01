Lo spaccio di cocaina a domicilio a Milano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un cellulare Nokia con una rubrica telefonica può arrivare a valere fino a 200mila euro. Dipende da cosa c’è dentro, però. Nel caso, raccontato oggi da Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera, si parla del telefono utilizzato dalla Banda della Comasina per spacciare cocaina a domicilio. Con tanto di centralista che smista le chiamate (Frank) e una serie di “cavalli”, ovvero piccoli spacciatori, già in strada e pronti a spostarsi per la consegna a casa per 30 euro a dose. Il compenso di ogni cavallo incaricato delle consegne porta a porta è prestabilito: 3 dosi ogni 15 consegnate. Al pusher restano 90 euro, oppure può tenersi le 3 dosi e pipparsele per conto suo. Così si risolve il problema della cresta sulle consegne, della droga che sparisce. Quartiere Isola, le 18.16 di giovedì 5 aprile 2018. Al cellulare la voce di una donna di 42 anni, lavora all’Agenzia delle ... Leggi la notizia su nextquotidiano

