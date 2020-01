L’Iran ha attaccato due basi americane in Iraq (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto: Saeid Zareian/Getty Images) Nella notte fra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio L’Iran ha attaccato due basi americane a Erbil e al-Asad, in Iraq, con una raffica di missili balistici. “La fiera vendetta delle Guardie della Rivoluzione è cominciata” ha rivendicato Teheran specificando che l’operazione – chiamata Soleimaini Martire – è la risposta all’uccisione, da parte di droni statunitensi, del generale iraniano Qassem Soleimani avvenuta lo scorso 3 gennaio in Iraq. Le vittime, secondo i media iraniani, sono circa ottanta, ma tra queste non c’è nessun militare Nato impegnato nel paese. Il presidente americano Donald Trump ha invece twittato che “va tutto bene” e non ci sono vittime americane. Non è quindi ancora chiaro quanti – e se vi siano – morti dovuti al doppio attacco. All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of ... Leggi la notizia su wired

