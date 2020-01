L’Iran attacca gli Stati Uniti: pioggia di missili si due basi in Iraq (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Attacco missilistico in Iraq contro due basi americane in Iraq. Coinvolti anche militari italiani. E’ l’operazione “Soleimani martire”, la risposta iraniana all’uccisione del generale. Volano le quotazioni del petrolio. Una pioggia di missili a corto raggio e di testate cruise ha colpito le basi americane di Al-Asad e di Erbil, in Iraq. Si tratta della risposta … L'articolo L’Iran attacca gli Stati Uniti: pioggia di missili si due basi in Iraq proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

TizianaFerrario : #Trump attacca l’Iran e twitta bandiera americana x raccogliere consensi in piena campagna elettorale Usa 2020. Str… - sibenedi_simone : @RaiNews Ma i missili cruise non sono di fabbricazione americana quindi l Iran attacca lAmerica con le Sue stesse armi - marinelli1957 : L'Iran attacca due basi Usa: 'Inizia l'operazione Soleimani Martire' | Pioggia di missili sull'Iraq | Militari ital… -