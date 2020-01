Lione-Brest, Coupe de la Ligue: formazioni, pronostici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lione-Brest è il secondo quarto di finale della Coupe de la Ligue, si gioca al Groupama Stadium di Lione alle 18.45: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Lione – Brest mercoledì ore 18:45 Il 2019 non è finito nel migliore dei modi per il Lione, prossima avversaria della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. La scorsa estate il Lione aveva dato il via a un nuovo progetto scegliendo Sylvinho come allenatore al posto di Bruno Genesio, molto criticato dai tifosi. Il cambio alla guida tecnica non ha portato però a un miglioramento dei risultati, anche per via delle cessioni pesanti fatte nello scorso mercato estivo. La società ha infatti ceduto tre dei migliori calciatori dello scorso campionato, ovvero l’attaccante Nabil Fekir, il terzino Ferland Mendy e il centrocampista Tanguy Ndombélé. Gli arrivi di Jeff Reine-Adélaïde, Joachim ... Leggi la notizia su ilveggente

pronosticifree : #CalcioPronostici Mer 08 Gen 20 Free GROWTH HACKER Mindset e strumenti per far crescere il tuo business Italiano… - sportnotizie24 : #Lione-#Brest, le probabili formazioni: le scelte di #Garcia e #Dall'Oglio -