L'imperdibile Kentucky Route Zero Act V ha finalmente una data di uscita che segna anche il debutto su console (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ci sono viaggi che sembrano durare per sempre, ci sono storie che paiono infinite e poi ci sono quei giochi che per un motivo o per l'altro rimarranno impressi nella mente di alcuni giocatori in maniera indelebile, titoli che magari non avranno dalla loro i numeri dei progetti più blasonati e nemmeno degli indie che fanno il botto ma che in un modo o nell'altro sanno trasformarsi in una sorta di oggetto di culto. Per molti Kentucky Route Zero è esattamente questo, per alcuni è un'avventura che si è presa il proprio tempo con i tempi morti e le attese che fanno parte dell'esperienza stessa. Per molti è un'opera che invece si è fatta attendere troppo e che finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Che conosciate o meno il lavoro di Cardboard Computer drizzate le orecchie: Kentucky Route Zero Act V ha una data di uscita: il 28 gennaio.L'avventura prettamente narrativa che ha debuttato ... Leggi la notizia su eurogamer

