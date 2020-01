Lanciano palle di neve contro la sua auto e lui gli spara: gravi due bimbi di 12 e 13 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tragedia sfiorata in Wisconsin, dove due bambini di 12 e 13 anni sono finiti in ospedale dopo essere stati colpiti da colpi di arma da fuoco dal guidatore di un’auto contro cui avevano lanciato palle di neve per gioco. L’uomo è poi fuggito a bordo della sua Toyota bianca: “Vergognoso, dovrebbe consegnarsi”. Hanno lanciato delle palle di neve per gioco contro la sua auto e lui per tutta risposta ha preso una pistola e ha aperto il fuoco contro di loro. Sono stati ricoverati in gravi condizioni due ragazzini di 12 e 13 anni, un maschio e una femmina, protagonisti dell’assurda sparatoria verificatasi lo scorso sabato sera in un quartiere a Sud di Milwaukee, nello Stato Usa del Wisconsin. Stando a quanto riferiscono le autorità locali, che hanno aggiornato la comunità su Twitter, “le indagini preliminari indicano che entrambe le vittime erano con un gruppo di giovani che ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

