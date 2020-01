La Rai ha cambiato idea: Rula Jebreal sarà a Sanremo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) E' di ieri la notizia dell'Ansa che parla di via libera della Rai a Jebreal come ospite a Sanremo. In queste ventiquattro ore gli interventi sull'argomentosono stati molti: come riportato dal Messaggero la Rai non aveva confermato il presunto no alla giornalista. Salvini sembra abbia detto "Invitino chi vogliono".Esponenti di Italia viva e la Boldrini si erano dichiarati a favore. E così l'amministratore delegato Rai, la conduttrice di Rai 1 e Amadeus in un incontro (...) - Tribuna Libera / RAI, Sanremo Leggi la notizia su feedproxy.google

