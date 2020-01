La paura per le liste di leva dei nati nel 2003 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «Iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 2003», la comunicazione fatta con manifesti e post su Facebook è rivolta a tutti i cittadini italiani che compiono 17 anni nel corso del 2020. Ma come al solito non ha nulla a che vedere con il ripristino della leva obbligatoria o ancora peggio con i venti di guerra che spirano dall’Iran. Cosa sono le liste di leva? Si tratta invece di un atto dovuto, una formalità burocratica in base a quanto prevede il decreto legislativo n.66 del 15 marzo 2010 recante il Codice dell’ordinamento militare e precisamente secondo l’articolo 1931 che stabilisce le modalità di formazione gestione e consultazione delle liste di leva demandando ai comuni il compito di continuare a svolgere – nonostante la sospensione della leva obbligatoria – l’attività di formazione delle liste: 1. I comuni e le autorità diplomatiche e consolari ... Leggi la notizia su nextquotidiano

