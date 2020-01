La maggioranza è pronta sui dl sicurezza, Salvini annuncia barricate (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Partito democratico è pronto a combattere i decreti sicurezza, dopo la finanziaria per i dem è arrivato il momento di rilanciare l’agenda politica. Tra i tanti temi in agenda nel prossimo congresso del PD che si terrà vicino Rieti, non potrà mancare un dibattito chiaro sui decreti sicurezza. La cancellazione dei provvedimenti del governo … L'articolo La maggioranza è pronta sui dl sicurezza, Salvini annuncia barricate proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

AgenPolitica : LEGGE ELETTORALE, SALTA ACCORDO IN MAGGIORANZA. PRONTA UNA PROPOSTA: ECCO QUALE - marcoavvo : RT @Monica79811279: Provo così tanto disgusto per questa maggioranza, che sarei pronta a votare chiunque, sì avete capito bene, chiunque… - Monica79811279 : Provo così tanto disgusto per questa maggioranza, che sarei pronta a votare chiunque, sì avete capito bene, chiunque!!! -