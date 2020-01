La De Girolamo dice la sua su Sanremo e difende Rita Pavone (VIDEO) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nunzia De Girolamo si schiera al fianco del Festival di Sanremo e di Rita Pavone, aggiunta al fotofinish al numero di “big” in gara nella competizione canora. L’ex parlamentare ha utilizzato il canale facebook per esporre il proprio pensiero, partendo dalle note di “Italiano” di Toto Cotugno. “Lasciate in pace Rita Pavone e chiunque voglia cantare al Festival di Sanremo! In questo Paese non si può essere di centrodestra? Non si possono avere idee diverse? Mah! Evviva l’Italia!“, ha scritto la De Girolamo a “corredo” del VIDEO pubblicato di seguito.  L'articolo La De Girolamo dice la sua su Sanremo e difende Rita Pavone (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

