Juan Darthés, ex de Il mondo di Patty incriminato per aver violentato Thelma Fardin (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Risale al 2018 uno dei casi di cronaca che ha maggiormente scosso l'opinione pubblica latino americana. Si tratta dell'accusa di violenze che la giovane attrice de la famosissima serie per ragazzi "Il mondo di Patty", Thelma Fardin, rivolse all'attore Juan Darthés. Ad un anno dal boom mediatico riscontrato dal caso, e dopo una sfilza di denunce spuntate a distanza di poco tempo, l'attore è stato incriminato ufficialmente dalla giustizia nicaraguense. Leggi la notizia su tv.fanpage

