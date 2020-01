Iran risponde al fuoco contro gli Usa, attaccate base in Iraq (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Iran lancia l’operazione ‘Soleimani Martire’ 35 missili contro la base americana ospitata in Iraq La risposta dell’Iran per l’uccisione del generale Soleimani non si è fatta troppo desiderare e purtroppo è arrivata in uno momento di altissima tensione. Nella notte Teheran ha dato il via all’assalto denominata operazione ‘Soleimani Martire’ lanciando secondo le prime voci … L'articolo Iran risponde al fuoco contro gli Usa, attaccate base in Iraq proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

