Iran, disastro aereo dopo il decollo: morte 176 persone a bordo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella notte italiana è arriva la notizia di un terribile incidente aereo, accaduto in Iran. Un aereo della Ukraine International Airlines è precipitato poco dopo il decollo, schiantandosi al suolo. Nel disastro sono state coinvolte quasi 180 persone: nessun sopravvissuto. Lo schianto poco dopo il decollo Come riportato da numerose agenzie, l’aereo è un Boeing 737 della compagnia Ukraine International Airlines. Era diretto da Teheran a Kiev, quando avrebbe riscontrato alcuni problemi tecnici occorsi poco dopo la fase di decollo. L’allerta nella regione è massima, specie dopo l’attacco alle due basi militari statunitensi nel vicino Iraq. Tuttavia, quello del 737 pare sia ritenuto essere un incidente: a dichiararlo è stata l’autorità aeroportuale Iraniana, notizia poi rilanciata dalle principali agenzie del paese. A escludere l’ipotesi di un attacco, secondo quanto riporta il Fatto ... Leggi la notizia su thesocialpost

