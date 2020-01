Giovanni Conversano torna a punzecchiare Serena dopo il GF Vip (Di giovedì 9 gennaio 2020) Serena Enardu al Grande Fratello Vip: la reazione di Giovanni Conversano Puntuale come un orologio svizzero, Giovanni Conversano ha commentato la presenza dell’ex fidanzata Serena Enardu al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista della prima puntata della quarta edizione del reality show di Canale 5. Un’ospitata che nessuno si … L'articolo Giovanni Conversano torna a punzecchiare Serena dopo il GF Vip proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

CortesiLucia : 23.39, 5 concorrenti, 8 pause pubblicitarie e Serena Enardu che non ci aveva già convinto con Giovanni conversano n… - BellopedeMatteo : Serena deve sempre ricomparire nelle vite dei suoi ex. Basta Serena, hai avuto il tuo momento scendendo le scale pe… - Giusepp08940337 : RT @MarinaVanDerWoo: Serena Enardu per me sarai sempre la fidanzata di Giovanni Conversano #GFVip -