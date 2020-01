Gazzetta: Napoli, troppi errori commessi, far finta di niente non serve a nulla (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È il caso di guardarsi indietro e non avanti, è la considerazione di Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Più che alla qualificazione Champions il Napoli infatti dovrebbe guardare agli errori commessi non solo in questa stagione ma dalla primavera scorsa, errori mai risolti Ecco perché il mercato di gennaio, col probabile arrivo di un regista (Lobotka o chi per lui, magari Demme), non potrà risolvere problemi strutturali già emersi nella primavera scorsa e non risolti dal mercato estivo L’ammutinamento del 5 novembre ha fatto notizia e non è stato dimenticato, sicuramente non dallo spogliatoio considerando che sono ancora in ballo l’arbitrato e la causa per i diritti d’immagine. In estate bisognerà rifondare radicalmente la squadra, perché strada facendo si sono rotti una serie di rapporti, giocatori-club su tutti. E far finta di niente non serve a risolvere ... Leggi la notizia su ilnapolista

