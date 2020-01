Europa apre in rosso dopo attacco Iran, salgono oro e petrolio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli attacchi Iraniani alle basi Usa in Iraq pesano sui mercati. Tokyo chiude al ribasso con l’indice Nikkei225 che cede l’1,57% a quota 23,204.76, con una perdita di 370 punti Leggi la notizia su ilsole24ore

mariocalabresi : Il terzo giorno dell’anno ha un sapore completamente diverso, quello dell’ansia. Le beghe da cortile sono spazzate… - federmetano : RT @SOS_LOG: L'anno nuovo si apre con una buona notizia per la #mobilità #sostenibilie: Italia all'avanguardia in Europa nella distribuzion… - SOS_LOG : L'anno nuovo si apre con una buona notizia per la #mobilità #sostenibilie: Italia all'avanguardia in Europa nella d… -