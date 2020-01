Come sarà El Internado: Las Cumbres, il reboot della serie spagnola: Amazon Prime Video svela i primi dettagli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La notizia era già trapelata durante le feste di Natale, ma ora è ufficiale la collaborazione tra Atresmedia Studios e The Mediapro Studio per la produzione de El Internado: Las Cumbres, reboot di una delle serie spagnole di maggior successo al mondo dello scorso decennio, ben prima dei fenomeni virali prodotti in Spagna negli ultimi tempi. Il reboot de El Internado (noto in alcuni paesi con il titolo di The Boarding School) sarà distribuito nel mondo da Amazon Prime Video, che sta incrementando sempre più il suo catalogo di produzioni originali, tra cui spicca l'altra attesissima serie spagnola, la saga epica El Cid. La nuova serie ispirata a El Internado sarà a tutti gli effetti un titolo originale della piattaforma, visto che Amazon Prime Video ha acquisito i diritti della serie in tutti i paesi del mondo. Amazon ha annunciato che la serie entrerà in produzione nel primo ... Leggi la notizia su optimaitalia

