Ciclismo | Vincenzo Nibali | “In piedi sui pedali | testa alta e sguardo in avanti” Lo

Vincenzo Nibali si sta preparando con grande motivazione per la stagione che inizierà tra poche settimane. Lo Squalo ha postato una foto sui suoi profili social in cui viene raffigurato nel pieno della sua azione durante un allenamento sulle strade di case, l'alfiere della Trek-Segafredo si sta cimentando in alcuni test nella sua amata Sicilia e si sta già caricando per farsi trovare pronto in vista degli appuntamenti più importanti del nuovo anno ovvero Giro d'Italia, Olimpiadi di Tokyo 2020 e Mondiali. Il 35enne è alle prese con le ultime pedalate nella sua terra natale, poi volerà a Maiorca (Spagna) dove da sabato 11 gennaio sarà impegnato insieme ai compagni in un collegiale di preparazione. "In piedi sui pedali, testa alta e sguardo in avanti: l'essenza della stagione che mi aspetta": questo il messaggio lanciato da un agguerrito Vincenzo Nibali

