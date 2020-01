Ces 2020, da Asics la scarpa smart che non ti fa stancare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – La potenza è nulla senza controllo, diceva un vecchio ma riuscito claim pubblicitario che paragonava gli pneumatici alle scarpe di un’atleta. Questo è quanto deve avere pensato la giapponese Asics nel presentare al Ces il concept di una scarpa che consentirà ai runner di acquisire dati essenziali a migliorare il proprio modo di correre. La soletta sviluppata dalla startup nff in collaborazione con l’Istituto di Scienze Sportive dell’azienda, dove si studia l’innovazione di prodotto, è stata mostrata all’interno della Asics Evoride, la calzatura che arriverà sul mercato a febbraio ed è disegnata in particolar modo per permettere di a chi la indossa di risparmiare energia durante la corsa. Una volta indossata la scarpa smart, questa misura i dati impressi al suolo e fornisce a chi la indossa una serie di numeri che riguardano ... Leggi la notizia su wired

