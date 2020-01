C’è una grande onda nella Via Lattea (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto: Alyssa Goodman/Harvard University) La Via Lattea non smette di sorprenderci. Un massiccio blocco, composto però da gas e non da materiale solido, è stato appena scovato nella nostra galassia. Ed è una delle più vaste strutture omogenee mai osservate all’interno della Via Lattea. Si tratta di un corpo, lungo e sinuoso, fatto di gas, che secondo gli astronomi che lo hanno scoperto, è una sorta di serbatoio di materiali che formano le stelle, una gigantesca nursery di questi corpi celesti. Il team internazionale di ricercatori ha analizzato una dettagliata mappa 3D della nostra galassia, grazie ai dati ottenuti col satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea (Esa), con WorldWide Telescope e mediante altre analisi. L’immagine qui riportata riproduce le misurazioni attraverso un’illustrazione artistica, mentre i risultati dello studio sono pubblicati su ... Leggi la notizia su wired

Fontana3Lorenzo : INCREDIBILE?? Un egiziano sale sull’altare durante la messa e bestemmia, se la cava solo con una multa... Non c’è p… - StefanoFassina : Il #JobsAct è stata una costosissima “sóla”: effetti positivi soltanto quando c’erano i 20 md di incentivi. Il… - carlosibilia : Se non avessimo inserito nel #DecretoGenova una norma che impediva ulteriori aumenti dei pedaggi, quest'anno sarebb… -