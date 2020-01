Carlos Ghosn, conferenza stampa show dopo la fuga dal Giappone: “Non mi sono sottratto alla giustizia ma all’ingiustizia” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ora è nel posto che gli consentirà di dimostrarsi manager onesto. Questo il senso del discusso ritorno sulla scena di Carlos Ghosn. Una attesissima conferenza stampa da Beirut, paese d’origine della sua famiglia e destinazione finale di una fuga rocambolesca. “Non sono qui per raccontarvi come ho lasciato il Giappone“, dove l’ex amministratore delegato di Renault-Nissan si trovava agli arresti domiciliari da più di un anno per accuse di corruzione. Ha esordito così Ghosn, accompagnando la sua lunga arringa auto-assolutoria con una gestualità evocativa più degna di una presentazione alla stampa di un prodotto. Se stesso. “Non mi sono sottratto alla giustizia ma all’ingiustizia e all’oppressione. Non mi sento al di sopra della legge, ma so di avere i mezzi per far emergere la verità“. Dunque non fugge, ma di certo è fuggito dalle domande, in un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

