Caporalato, migranti che sfruttano migranti: pioggia di arresti in Calabria (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pietro Bellantoni La Procura di Palmi mette a segno un blitz contro i negrieri della Piana di Gioia Tauro. Coinvolti 18 extracomunitari e 11 proprietari terrieri. I lavoratori guadagnavano un euro per ogni cassetta di frutta. Accertato anche lo sfruttamento della prostituzione. Il procuratore: “Mancano scelte politiche” migranti che sfruttano altri migranti, con la complicità di imprenditori agricoli senza scrupoli. La Procura di Palmi ha messo a segno un blitz antiCaporalato che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 29 persone, di cui 13 finiti in carcere e altri 7 agli arresti domiciliari. Disposti anche tre obblighi di dimora e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Ben 18 indagati sono extracomunitari di origine africana, diventati aguzzini dei lavoratori stranieri impiegati nei campi della Piana di Gioia Tauro. I reati contestati sono ... Leggi la notizia su ilgiornale

