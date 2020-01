Capgemini e Federico II presentano a Napoli la prima 5G Academy (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Capgemini e Università degli Studi di Napoli Federico II sono liete di invitarti all’evento di presentazione della prima edizione della 5G Academy, il primo programma di formazione in Italia dedicato a 5G e digital transformation in collaborazione con TIM e PTC. L’evento si terrà il 13 gennaio alle 9.00 presso l’Università Federico II, in Corso Protopisani 70, Napoli (complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, Edificio L1, piano terra, sala convegno CeSMA). Durante l’evento verrà presentata la struttura del programma, che mira a formare 30 laureandi e laureati fornendo loro le competenze necessarie a guidare le aziende per cogliere le opportunità del 5G. Inoltre, verranno presentati gli obiettivi e i prossimi sviluppi della 5G Academy, il suo legame con il territorio di Napoli e della Campania e le potenzialità di questa iniziativa per la crescita della Regione e del Paese. ... Leggi la notizia su ildenaro

