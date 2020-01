Bullismo a Scuola: Tutta la classe fa arrestare due Bulli, ecco i dettagli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Quando l’unione fa la forza anche il Bullismo può essere sconfitto. Ed è quello che è successo proprio a Perugia dove un’intera classe fa arrestare due Bulli che aggredivano e offendevano un compagno di classe. Le vicende di Bullismo sono ormai all’ordine del giorno, sono vicende sgradevoli da vivere ed anche in grado di cambiare la vita di una persona. Al giorno d’oggi la lotta contro questo fenomeno è costante e non bastano però i percorsi formativi scolastici, i video interativi mediatici e tutte le azioni messe in campo per contrastarlo a volte, troppo spesso, i Bulli agiscono indisturbati rendendo la vita del loro coetaneo invivibile. Troppi i casi di Bullismo negli ultimi anni in Italia, ma a far capire che c’è ancora speranza ci sono vicende come quelle di Perugia. Qui in un istituto scolastico un giovane era costantemente preso di mira da due Bulli che lo terrorizzavano a tal ... Leggi la notizia su circuitoscuola

ilsitodifirenze : Lotta al bullismo, confermato il sostegno della Regione a scuola e università - gaetano_barbati : Polizia, scuola ed istituzioni si occupano di bullismo: arresti e risoluzione problema. Le iene si occupano di bull… - aiedroma : ?? Gli episodi di #bullismo, cui assistiamo quotidianamente, obbligano la scuola e la famiglia ad adottare misure at… -