Blizzard, ESL e DreamHack stringono un accordo per l'eSport di StarCraft II e Warcraft III: Reforged (Di mercoledì 8 gennaio 2020) ESL e DreamHack, entrambi appartenenti al gruppo internazionale di entertainment MTG, annunciano oggi un accordo strategico triennale con Blizzard Entertainment. La più grande azienda di eSport del mondo e il principale organizzatore di festival dedicati al gaming creeranno nuovi format nell'ambito dell'ESL Pro Tour dedicati a StarCraft II e Warcraft III: Reforged, per i quali Blizzard offrirà, per la prima stagione, un montepremi rispettivamente di 1,8 milioni di dollari e di 200 mila dollari.Con l'obiettivo di andare oltre alle StarCraft II World Championship Series, il nuovo ESL Pro Tour StarCraft II prevederà tornei su un minimo di quattro continenti, con la finale che passerà dal BlizzCon a Intel Extreme Masters Katowice.In più, ESL e DreamHack stanno progettando una nuova piattaforma competitiva dedicata a Warcraft III: Reforged, che si concretizzerà nel nuovo format ESL Pro Tour ... Leggi la notizia su eurogamer

