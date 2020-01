Avete mai visto dove vive Giorgio Panariello? Stile semplice ed elegante FOTO

Avete mai visto la mamma di Tomaso Trussardi? Chi è la suocera di Michelle [FOTO] : Erede della famosa casa di moda, Tomaso Trussardi gestisce insieme alle sorelle Beatrice e Gaia, l’azienda fondata dal nonno Dante. Sua mamma, MariaLuisa Gavazzeni è una docente presso l’università La Sapienza di Roma. Chi è MariaLuisa, la mamma di Tomaso Trussardi [FOTO] Elegante e riservata, Maria Luisa Gavazzeni è la moglie di Nicola Trussardi, il nipote del fondatore della celebre maison Trussardi. Nicola ha assunto la direzione ...

Avete mai visto dove vive Aurora Ramazzotti? Una mansarda chic nella zona in di Milano [FOTO] : Aurora Ramazzotti: non solo figlia di… Aurora Ramazzotti non vuole essere ricordata per essere la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Nonostante la sua giovane età, 23 anni, la ragazza è una delle più seguite influencer del nostro Paese, ma anche una brava speaker radiofonica. Della sua vita privata sappiamo che è fidanzata da tempo con Goffredo Cerza e che vive da sola in un appartamento della zona in del capoluogo lombardo. ...

Avete mai visto la figlia di Amadeus? Ecco la bellissima Alice (Foto) : E’ proprio un grande momento quello che sta vivendo Amadeus. Dopo il grande successo con I soliti Ignoti, a breve Amedeo sarà impegnato con la conduzione della trentesima edizione del Festival Di Sanremo. Pochi sanno che il presentatore televisivo, da anni fedele alla Rai, prima di conoscere Giovanna Civitillo è stato sposato con Maria De Martino e dal loro amore è nata Alice Sebastiani. La ragazza oggi è una splendida donna e grazie ad ...

Avete mai visto il fratello di Emma Watson? Identico a Draco Malfoy [FOTO] : 29 anni e una carriera ormai decennale, ma l’etichetta di Hermione Granger sarà dura a morire nel percorso di Emma Watson. D’altronde è stato proprio quest’incredibile personaggio a regalarle il successo fin da bambina. Ed è altrettanto incredibile che il fratello dell’attrice somigli ad uno dei suoi peggiori antagonisti nella saga di Harry Potter… Non sono in molti a sapere che Emma Watson nella vita reale ha un ...

Avete mai visto la sorella delle gemelle Olsen? Identica a loro [FOTO] : Sono le gemelle più famose della televisione, Mary-Kate e Ashley Olsen. Fin da piccolissime hanno accompagnato l’infanzia di milioni di bambini nati negli anni Novanta, con le loro avventure comiche in giro per il mondo: le famose gemelline bionde hanno combinato guai ovunque nei loro film tra Parigi, Australia, Londra, Roma. Ma sono in pochissimi a sapere che Mary-Kate e Ashley hanno anche una terza sorella… Ed è Identica a ...

Donatella Versace prima degli interventi di chirurgia estetica : come non l’Avete mai vista (Foto) : Tutte le foto alla fine dell’articolo. Il mondo dei Vip è pieno di casi in cui, dopo essere passate sotto i ferri del chirurgo estetico, le celebrità diventano irriconoscibili. Donatella Versace rappresenta forse l’esempio più eclatante di questo sistema, in cui non solo si decide di ritoccarsi, ma ci si ritocca fino a diventare irriconoscibili. Donatella Versace, nata nel 1955, è sicuramente una di quelle donne che ...

Avete mai visto dove vive Aurora Ramazzotti? Appartamento semplice e giovanile [FOTO] : Ventitrè anni, sorriso contagioso e divertentissima, Aurora Ramazzotti non è solo la “figlia di”. In questi anni, infatti, è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo in televisione. Già da qualche tempo Aurora vive a Milano, in un bellissimo Appartamento. Ecco dove vive Aurora Ramazzotti [FOTO] Classe 1996, Aurora Ramazzotti è ormai una vera e propria star. Seguitissima sui social, la ragazza ha dimostrato con impegno di non ...

Avete mai visto la casa di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales? Stile minimal e di classe [FOTO] : Una coppia affiatata e romantica. Bellissimi e di successo entrambi, stiamo parlando di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Ma Avete mai visto la loro casa? Secondo quanto si nota dalle foto che, soprattutto la donna, pubblica sui social, la dimora dei due attori ha uno Stile minimal ma molto di classe. Un ambiente confortevole per una famiglia felice. A postare su Instagram diversi scatti della casa di Raoul Bova e Rocio è la stessa ...

Avete mai visto le due figlie di Vittorio Sgarbi? Ecco le bellissime Alba ed Evelina [FOTO] : La vita privata di Vittorio Sgarbi La vita sentimentale di Vittorio Sgarbi è molto burrascosa. Nonostante il noto critico d’arte è fidanzato da oltre un ventennio con quest’ultima c’è assoluta castità. Una decisione presa da entrambe le parti. Tuttavia l’ex Parlamentare anni fa ha avuto altre storie con tanto di figli. E se qualche settimana fa vi avevamo fatto vedere il primogenito Carlo Brenner, nato dal flirt avuto con ...

Avete mai visto l’ex moglie di Giancarlo Magalli? Ecco Valeria Donati - madre di Michela [FOTO] : Giancarlo Magalli: volto storico della Rai Da tantissimi anni Giancarlo Magalli è il volto de I Fatti Vostri, il programma del mezzogiorno di Rai Due. Ha una lunga carriera alle sue spalle e ultimamente è finito al centro dell’attenzione sia per la sua relazione sentimentale con una ragazza che per le sue frecciate velenose con l’ex collega Adriana Volpe. Il noto conduttore della tv di Stato ha alle spalle ben due matrimoni ...

Avete mai visto le figlie di Vittorio Sgarbi? Chi sono Alba ed Evelina [FOTO] : Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di Carlo Brenner, il figlio che Vittorio Sgarbi ha avuto dalla stilista Patrizia Brenner. Oltre Carlo, il noto critico d’arte ha due figlie, Alba ed Evelina. Ecco chi sono Alba ed Evelina, le figlie di Vittorio Sgarbi [FOTO] Si chiamano Alba ed Evelina, sono sorellastre e sono le figlie ‘segrete’ del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Evelina, 19 anni, è nata dalla storia d’amore con ...

Avete mai visto il compagno di Valentino? Insieme da 60 anni : Il suo nome è Giancarlo Giammetti ed è lo storico compagno di Valentino, uno dei più noti stilisti della storia della moda italiana (nonché mondiale). Storico, perché i due hanno sì avuto una lunga relazione amorosa, capace di sdoganare i rapporti omosessuali ai piani anni del mondo dell’haute couture, ma soprattutto sono famosi per essere soci in affari da anni. Sessanta, per l’esattezza: era il 1960 quando i due, dopo aver instaurato un ...

Avete mai visto la casa di J-Ax? Un arredamento inaspettatamente classico [FOTO] : Uno dei rapper più famosi della musica italiana ha una casa che ha stupito tanti. Se infatti molti si aspettavano una dimora sui generis, saranno sicuramente rimasti sorpresi dall’arredamento classico della casa di J-Ax. Il capitano del muro di All Together Now, vive con la sua famiglia e con il suo piccolino che sembra adorare più di ogni altra cosa al mondo (molti degli scatti domestici sono infatti con il figlio). Protagonista ...

Avete mai visto l’ex moglie di Giancarlo Magalli? Ecco chi è Valeria [FOTO] : Giancarlo Magalli è uno dei volti più noti della televisione italiana. Il conduttore ha alle spalle due matrimoni naufragati: il primo con Carla Crocivera, da cui è nata Manuela e il secondo con Valeria Donati, con cui ha avuto Michela. Scopriamo qualcosa in più sulla seconda moglie di Magalli. Ecco chi è Valeria Donati, la seconda moglie di Giancarlo Magalli [FOTO] Valeria Donati è la seconda moglie di Giancarlo Magalli. I due si sono sposati ...