Avellino-Vibonese, prevendita al via con prezzi scontati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Partirà domani pomeriggio la prevendita per la sfida tra Avellino e Vibonese. Match in programma domenica pomeriggio, ore 15, al Partenio-Lombardi. I tagliandi saranno disponibili domattina dalle ore 9.00 online e presso tutti i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ). La vendita presso la biglietteria dello stadio "Partenio-Lombardi" rispetterà invece i seguenti giorni ed orari: giovedì 9 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; venerdì 10 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato 11 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; domenica 12 gennaio dalle ore 10,00 fino all'inizio del match. I prezzi saranno in promozione fino a ...

