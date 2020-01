Abusi su minori disabili: torinese arrestato in Francia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giorgia Baroncini L'uomo avrebbe abusato di alcuni minori quando faceva l'autista di scuolabus. Fuggito in Francia, è stato identificato e arrestato Si è presentato negli uffici della polizia municipale di Chambéry (Francia) per delle pratiche amministrative. Ma gli agenti lo hanno riconosciuto e arrestato. È finita così la fuga di Michele Cosentino, il 69enne cittadino italiano ricercato dall'Interpol per aver commesso Abusi su minori disabili quando lavorava come autista di scuolabus. Secondo le ricostruzioni, tra il 2018 e la fine del 2019 a Torino, l'uomo avrebbe abusato sessualmente di diversi minori extracomunitari con problemi psichici e psicologici. Nascondendosi dietro al ruolo di volontario accompagnatore, Cosentino era riuscito a guadagnarsi l'affetto e la fiducia sia delle giovani vittime che dei loro familiari. Simpatico e amante della musica, l'uomo aveva ... Leggi la notizia su ilgiornale

