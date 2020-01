Zotta: con accensione anticipata riscaldamenti poche criticità (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – riscaldamenti nelle scuole capitoline post-vacanze di Natale? Tutto in regola, almeno secondo la commissione competente che si e’ riunita questa mattina per fare il punto. La presidente Teresa Zotta ha definito “positivo” l’esito delle segnalazioni pervenute dai vari istituti del territorio, soprattutto “rispetto agli anni passati”. Questo grazie all’accensione delle caldaie gia’ dal 2 gennaio. “Fino allo scorso anno- ha detto Zotta all’agenzia Dire- i termosifoni venivano accesi il giorno stesso del rientro in classe. Quest’anno sono stati accesi per 24 ore dal giorno prima dopo che dal 2 sono stati attivi per 4 ore al giorno e i risultati si sono visti”. Secondo la consigliera capitolina nonche’ vicesindaco della Citta’ Metropolitana sarebbero state poche le criticita’, tutte ... Leggi la notizia su romadailynews

