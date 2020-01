Un Ipermercato al posto dell’ex Inps: Altrabenevento diffida il Comune (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLe norme del Piano Casa per abbattere e ricostruire immobili in aree degradate non si possono utilizzare per consentire la costruzione di un Ipermercato al posto del palazzo ex Inps: Altrabenevento diffida il Comune. Con una diffida inviata ieri 6 gennaio via PEC al sindaco Clemente Mastella e al dirigente del settore Urbanistica, arch. Antonio Iadicicco, l’associazione Altrabenevento ha segnalato al Comune quattro motivi di illegittimità della richiesta di abbattimento e ricostruzione del palazzo ex Inps di via Calandra presentata da una società della provincia di Avellino. L’intervento – si legge nella nota firmata dal coordinamento dall’associazione ambientalista – è stato proposto ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 19/2009 “Piano Casa” che però non si riferisce ad immobili destinati ad uffici come nel caso ... Leggi la notizia su anteprima24

TV7Benevento : Ipermercato al posto dell'ex INPS. Altrabenevento diffida il Comune di Benevento... -