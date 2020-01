Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati per fatture false, i giudici: “Prove precise e univoche” (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono state diffuse le motivazioni della sentenza di condanna per i coniugi Renzi, arrivata lo scorso 7 ottobre al termine del processo per due fatture false: "Risulta sussistere un compendio probatorio preciso ed univoco che consente di affermare, senza incertezze, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati ai tre imputati", scrivono i giudici del Tribunale di Firenze. Leggi la notizia su fanpage

