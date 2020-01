THX Certified Game Mode calibrerà automaticamente la vostra TV per la migliore esperienza di gioco (Di martedì 7 gennaio 2020) Durante il CES 2020 (Consumer Electronics Show) che si sta tenendo in questi giorni, è stato annunciato un nuovo strumento che faciliterà di molto la vita di chi deve calibrare la propria TV per giocare.Il THX Certified Game Mode consente di calibrare in maniera automatica la TV per ottenere così la migliore esperienza di gioco. Ecco come viene descritta: "THX Certified Game Mode offre tempi di risposta rapidi e un'esperienza visiva ottimale, consentendo ai giochi di essere vissuti nel modo in cui erano stati progettati dai creatori, con colori ricchi e vibranti e un migliore contrasto con una nitida risoluzione 4K HDR. Quando i clienti selezioneranno questo strumento, sapranno che le prestazioni di ogni impostazione sono state accuratamente calibrate e ottimizzate per offrire prestazioni visive di impatto per rivelare dettagli vividi in un gioco mantenendo la rapidità di risposta ... Leggi la notizia su eurogamer

