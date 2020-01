Temtem è un MMO che assomiglia ad un gioco Pokémon e sarà disponibile in accesso anticipato a fine mese (Di martedì 7 gennaio 2020) Se Temtem vi sembra un gioco Pokémon, è perché gli è assolutamente molto simile. L'MMO sviluppato da CremaGames e pubblicato da Humble Bundle, arriverà in accesso anticipato a partire dal 21 gennaio, ma è già possibile iscriversi per partecipare ad uno stress test gratuito.Proprio come Pokemon, Temtem vi permetterà di catturare e domare creature da compagnia durante la vostra avventura nel mondo di gioco. Potrete scegliere tra tre mostriciattoli (i Temtem appunto), combatterete con altri allenatori e leader nel Dojo in modo da diventare il miglior allenatore. C'è una fazione antagonista di personaggi chiamata Clan Belsoto che intraprenderà una malvagia "cospirazione contro Temtem e gli umani". Vi suona familiare?Temtem è stato originariamente finanziato tramite crowdfunding su Kickstarter nel 2018. Fino ad ora è stato in fase di sviluppo alpha e entrerà in accesso Anticipato alla fine ... Leggi la notizia su eurogamer

