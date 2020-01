Taglio dei parlamentari, atteso il deposito in Cassazione. In primavera il referendum (Di martedì 7 gennaio 2020) deposito in Cassazione per il Taglio dei parlamentari. Il referendum è previsto in primavera. Molto probabilmente tra maggio e giugno. ROMA – deposito in Cassazione per il Taglio dei parlamentari. Dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì 9 gennaio 2020 in Corte Suprema la richiesta firmata dai 64 senatori per il referendum confermativo del provvedimento fortemente voluto dal M5s e approvata nei mesi scorsi. Il termine ultimo di presentazione è stato fissato a domenica 12 gennaio ma il MoVimento non dovrebbe sforare la deadline con le sessantaquattro firme (soglia minima) che dovrebbe essere depositate nelle prossime ore. Possibile l’aggiunta di qualche senatore per non rischiare defezioni degli ultimi minuti. referendum in primavera Dopo la presentazione delle firme in Cassazione, la Corte Suprema avrà un mese di tempo per dare il proprio consenso. Subito ... Leggi la notizia su newsmondo

