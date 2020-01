Stralcio indagine Tabula Rasa. assolti in 4: il fatto non sussiste (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoassolti perché il fatto non sussiste. Questa la decisione, in data odierna, del Tribunale di Benevento in composizione collegiale – Pres. Dott.ssa Rotili – nei confronti di Bosco Quirino, Chiumiento Umberto (difesi dall’Avv. Vincenzo Sguera), Gianluigi Di Dio (difeso dall’Avv. Luca Russo) e Alberto Di Dio (difeso dall’Avv. Michele De Vita). Stralcio dell’indagine svolta dai Carabinieri di Benevento nell’anno 2014 denominata “Tabula Rasa”, i quattro imputati, gli unici ad aver scelto di essere giudicati nelle forme del rito ordinario, erano stati già prosciolti dal Gup di Napoli, nel lontano 2015, dalla contestazione di associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e rinviati a giudizio per le restanti accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine – addebito mosso a Bosco – e ... Leggi la notizia su anteprima24

