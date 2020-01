Scandalo a Uomini e Donne, lite in studio, Maria De Filippi furiosa lo caccia: ‘Non tornare mai più…’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato La scorsa settimana nello studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti del Trono over di Uomini e Donne. Delle puntate che hanno decretato l’addio di un altro cavaliere. Stiamo parlando di Armando Incarnato che 15 giorni prima aveva smascherato Juan Luis Ciano. Quest’ultimo, stando al napoletano, mandava dei messaggi compromettenti a sua sorella Tina, ma anche ad una donna di Firenze. Poi si è venuti a conoscenza che l’odontotecnico era al parterre senior solo per una scommessa fatta con amici. Mentre giorno 4 gennaio 2020 l’opinionista Gianni Sperti ha smascherato Incarnato. Uomini e Donne: lite tra l’opinionista e il cavaliere napoletano Ebbene sì, il collega di Tina Cipollari ha detto in trasmissione che Armando da tempo si sta frequentando con qualche donna al di fuori del Trono over ... Leggi la notizia su kontrokultura

