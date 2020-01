Sanremo 2020, la Rai: "Rula Jebreal? Solo se parla di donne" (Di martedì 7 gennaio 2020) Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, oggi avverrà un vertice tra Amadeus, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis e l'ad Rai Fabrizio Salini per fare il punto sugli ospiti del Festival di Sanremo in onda sull'ammiraglia di viale Mazzini e soprattutto sulla presenza di Rula Jebreal, che sta destando molte polemiche.Ieri la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana naturalizzata italiana che vive a New York aveva dichiarato di essere stata censurata dopo aver ricevuto l'invito della Rai a rifiutare l'ospitata sul palco dell'Ariston, ma la Jebreal ha invitato a sua volta la Rai a prendersene la responsabilità. Nel mirino è finita la direttrice di Rai1 in quota Lega, secondo la quale la presenza della Jebreal sarebbe risultata divisiva.Sanremo 2020, la Rai: "Rula Jebreal? Solo se parla di donne" pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2020 08:56. Leggi la notizia su blogo

