Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori

La classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A: Buffon ha raggiunto Maldini al 1° posto e guida fra i giocatori in attività

Chi detiene il Record più partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più presenze nel massimo campionato italiano di calcio.

Record presenze Serie A: in vetta Paolo Maldini, con 647 presenze tutte fatte con la maglia del Milan è stato raggiunto da Gianluigi Buffon, che le ha maturate con le casacche di Parma e Juventus. Terzo gradino del podio per l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, fermatosi a 619, anche nel suo caso tutte con la maglia giallorossa sulle spalle. Fra i giocatori ancora in attività nel massimo campionato italiano, dietro al secondo portiere della Juventus troviamo ben staccato il portiere e capitano dell'Inter Samir Handanovic (461 presenze).

