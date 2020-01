Quanti parlamentari M5s a rischio espulsione? Il 15% dei deputati e senatori non è in regola con i pagamenti (Di martedì 7 gennaio 2020) «L’85% dei parlamentari è in regola con le restituzioni ai cittadini». È quanto fanno sapere i capigruppo M5s di Camera e Senato Davide Crippa e Gianluca Perilli secondo i quali nelle prossime ore partiranno i procedimenti dei probiviri per chi non è in regola, ovvero il 15% dei parlamentari, pari a 45 esponenti del Movimento tra deputati e senatori. Le procedure vanno dal richiamo alla sospensione all’espulsione. «Per quelli non in regola – hanno annunciato Crippa e Perilli – i probiviri ci hanno comunicato che, nelle prossime ore, verranno aperti, come da Statuto, i relativi procedimenti». Inoltre, hanno aggiunto che i provvedimenti per chi non ha rispettato gli impegni presi con i cittadini, al momento della candidatura, saranno commisurati alla gravità della violazione. A questo punto, come previsto dallo statuto del Movimento, a partire ... Leggi la notizia su open.online

Saro49Saro : @fanpage Vediamo in quanti tra Senatori e Parlamentari non in regola per i versamenti abbandoneranno il movimento...(io dico tutti...voi???) -