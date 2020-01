Ora Moody’s lancia l’allarme: i mercati globali in pericolo (Di martedì 7 gennaio 2020) La recente escalation di tensioni che ha interessato l’area mediorientale potrebbe produrre conseguenze globali. Secondo la società di rating Moody’s, e come riportato dall’Ansa, le possibilità che la morte di Soleimani e la conseguente tensione tra Stati Uniti e Iran possano danneggiare la resa dei mercati finanziari nel 2020 sono molto alte. Tale gravità, accentuata dal modo diverso in cui i Paesi hanno valutato la reazione Usa all’assalto dell’ambasciata di Baghdad, verrà accentuata dall’ovvia chiusura di alcuni mercati, che si impegneranno a sostenere, soprattutto economicamente, una soltanto delle fazioni. Non solo il petrolio verrà colpito Le instabilità derivanti dall’incertezza del panorama politico del Medio Oriente non si rifletteranno solamente sul prezzo del petrolio, che nei prossimi mesi potrebbe raggiungere i massimi degli ultimi ... Leggi la notizia su it.insideover

