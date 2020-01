Nuovo Stadio Fiorentina | non so se si farà | dice Commisso dopo incontro con Nardella

Stadio Potenza - ecco la “Lions Arena” : presentato il Nuovo progetto : Stagione veramente importante quella del Potenza nel campionato di Serie C, la squadra occupa la seconda posizione insieme al Bari ed alle spalle della corazzata Reggina. Il club intanto pensa al futuro e ha presentato il progetto per il nuovo Stadio. Nel dettaglio si sta lavorando al nuovo Stadio per una capienza di 10-12 mila posti, con un investimento “completamente privato di 40-50 milioni di euro”. Il progetto della “Lions Arena” è ...

Il direttore generale della Fiorentina Barone ha parlato ai microfoni Rai del progetto che comprende il nuovo stadio del club viola. «Riguardo allo stadio, domenica arriverà Commisso ma vogliamo restare concentrati sul campionato. Posso dire che il nuovo stadio è una struttura necessaria per il Fair Play Finanziario».

La cessione della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin non è ancora stata ufficializzata, mentre quella dei terreni sui quali dovrebbe sorgere il nuovo stadio di proprietà del club giallorosso sì. A scriverlo è "MF – Milano Finanza", che spiega come Unicredit abbia accettato la proposta dell'imprenditore Radovan Vitek, che acquisirà il controllo delle

Giornata importante in casa Roma. Questo pomeriggio, la sindaca Virginia Raggi dovrebbe affrontare il tema dello stadio di Tor DiValle in conferenza stampa, magari dando un'accelerata al progetto che porterà alla costruzione di un nuovo impianto per il club giallorosso. Questo – scrive "La Gazzetta dello Sport" – è quello che i proponenti e James

Nuovo Stadio Fiorentina : 22 milioni è il valore delle aree stimato dal Comune. La Fiorentina si riserva di decidere : La Commissione per le valutazioni immobiliari del Comune di Firenze, che ha stimato i valori delle aree relative al progetto Nuovo Stadio, già ritenuti congrui e condivisibili dalla società Praxi. L’area destinata alla realizzazione dello Stadio vale 9,9 milioni di euro. L’area destinata ad attività correlate private (destinazione turistico-ricettiva, commerciale e direzionale) vale 12,1 milioni di euro

La parte destinata alla realizzazione dello stadio della Fiorentina nell'area Mercafir vale 9,9 milioni di euro, mentre quella destinata ad attività correlate private (turistico-ricettiva, commerciale e direzionale) vale 12,1 milioni di euro. Sono queste le cifre rese note dal Comune di Firenze, dopo la perizia realizzata dalla società Praxi, che costituiranno la base d'asta per

Tottenham - 30 milioni all’anno per cedere i diritti sul nome del Nuovo stadio : Tottenham, ecco la richiesta economica avanzata dal patron del club Daniel Levy per cedere i diritti del nome degli Spurs In Italia ci si sta pian piano adeguando, in Inghilterra invece avere uno stadio di proprietà è già una regola. Tra chi sta intraprendendo ora questo cammino c’è il Tottenham. Per avere però un impianto di proprietà è necessaria la cessione dei diritti legati al nome. Come riporta il Daily Telegraph la richiesta fatta ...

Proprio nella giornata in cui Gigi Riva è stato nominato presidente onorario del Cagliari, il presidente Tommaso Giulini ha dato importanti aggiornamenti sul progetto per il nuovo stadio su cui il club è concentrato ormai da qualche tempo. In attesa di avere maggiori informazioni in occasione del prossimo appuntamento con i progettisti previsto per la

Il prossimo appuntamento con i progettisti è previsto per domani, ma la prima pietra del Nuovo stadio del Cagliari sarà posata nel settembre del 2021. Il conto alla rovescia per la realizzazione dell'impianto che andrà a sostituire il vecchio Sant'Elia è stato illustrato in conferenza stampa dal presidente del club sardo Tommaso Giulini. «Dovremo limare

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato del progetto del Nuovo stadio di Milano: ecco le sue parole Paolo Scaroni, in un documentario della BBC sul futuro stadio di Milano, parla della possibilità di vedere un Nuovo impianto, al posto di San Siro. Scaroni – «Stiamo progettando insieme all'Inter un Nuovo stadio nella stessa zona di San Siro. Utilizziamo già assieme San Siro e vogliamo continuare a stare insieme nel Nuovo

Nuovo Stadio Milano - arriva il comunicato ufficiale di Inter e Milan : Nuovo Stadio Milano, arriva un comunicato ufficiale da parte di Inter e Milan. I due club si esprimono sulla costruzione dell'impianto L'Inter e il Milan hanno pubblicato, in maniera congiunta, un comunicato riguardante la possibile costruzione del Nuovo Stadio a Milano. Ecco la nota delle due società in merito: "FC Internazionale Milano, AC Milan e l'Amministrazione Comunale di Milano si sono incontrati nuovamente oggi per

Tokyo 2020 : inaugurato Nuovo Stadio Olimpico con sistemi anti caldo : inaugurato il nuovo stadio Olimpico, progettato per resistere al caldo durante i Giochi olimpici della prossima estate (24 luglio-9 agosto). Costruito al posto dell’impianto che ospitò le Olimpiadi nel 1964, questa struttura da 60mila posti è stata progettata dal famoso architetto giapponese Kengo Kuma e si ispira alle tecniche tradizionali, in particolare per l’uso del legno. Per risolvere i problemi legati alle alte ...

Anche a Verona si guarda al futuro e si fa strada l'idea di poter vedere in città un nuovo stadio più all'avanguardia. L'iter vero e proprio parte ufficialmente dopo il via libera arrivato in occasione della seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta nella serata di ieri. Particolarmente soddisfatto di quanto emerso è il

Casertana - depositato il progetto del Nuovo stadio : Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – depositato il progetto del ‘nuovo stadio di Caserta’. Nella tarda mattinata l’imprenditore Antonio Ciuffarella, partner del presidente D’Agostino e della Casertana FC in questa epocale iniziativa, accompagnato dai professionisti del club rossoblu, ha raggiunto l’Ufficio Protocollo del Comune di Caserta per consegnare ufficialmente il progetto dell’avveniristico impianto destinato a diventare la nuova ...