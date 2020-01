Napoli, senti Umberto Chiariello: “L’Inter si è confermata la squadra di Antonio Conte” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha detto la sua riguardo al momento del Napoli sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. “Calcio italiano che vede una corsa a 2 e mezzo in vetta alla classifica: Juventus e Inter appaiate, ma a 6 punti c’è la Lazio. Lazio chiamata ad una partita facile, perché il Napoli di questi tempi è una squadra non organizzata, non è lo squadrone che doveva battere Inter e Juve. L’Inter si è confermata la squadra di Antonio Conte con tutti i suoi pregi e difetti e la Juve, se si accende Ronaldo, Higuan e Dybala, ce n’è per pochi. Lecce che perde in casa anche contro l’Udinese, così come la SPAL destinata alla retrocessione. Genoa ha portato in carrozza, vedremo se il vento favorevole continuerà, ma è la squadra peggiore del lotto. Se la vedrà con Brescia e Udinese, non so se ci sarà qualche altra squadra che dovrà preoccuparsi da ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

