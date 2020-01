Ivan Gonzalez ammette sul Grande Fratello Vip: “Mi spaventa…” (Di martedì 7 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4: Ivan Gonzalez confessa la sua paura più Grande Una nuova sfida televisiva per Ivan Gonzalez. Dopo L’isola dei famosi in Spagna, l’esperienza a Temptation Island Vip in Italia e a Uomini e Donne, il modello è pronto per partecipare al Grande Fratello Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, il 27enne ha ammesso però di avere una paura: “Mi spaventa non capirmi bene con gli altri inquilini. Non sopporto quando mi dicono cosa devo fare e le ingiustizie”. L’ex tronista ha chiuso ormai da tempo la storia d’amore con Sonia Pattarino, incontrata a Uomini e Donne, e entrerà al GF Vip da single. Ivan Gonzalez farà girare la testa a qualche coinquilina? Il ragazzo ha sottolineato di essere comunque una persona molto rispettosa, oltre che solare e onesta e al GF Vip 2020 è pronto ad affrontare le ... Leggi la notizia su lanostratv

