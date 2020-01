Incidente Roma, Pietro Genovese fa ricorso al Riesame (Di martedì 7 gennaio 2020) Incidente Roma, Pietro Genovese fa ricorso al Riesame Pietro Genovese, ai domiciliari per aver provocato l’Incidente in cui sono morte le 16enni Gaia e Camilla a Corso Francia, a Roma, ha presentato ricorso al Riesame. Il ricorso è stato presentato al tribunale del Riesame nella giornata di martedì 7 gennaio dai legali di Genovese, Franco Coppi e Gianluca Tognozzi. Gli avvocati del 20enne (qui il suo profilo), figlio del regista Paolo, chiedono l’attenuazione o la revoca della misura cautelare, in vigore dal 26 dicembre scorso. L’udienza sarà fissata nei prossimi giorni. Interrogato dal gip il 2 gennaio scorso, Pietro Genovese ha ribadito di essere passato con il verde a favore, di non aver superato il limite di velocità di 50 chilometri orari e di non aver visto le due ragazze attraversare Corso Francia. Chi erano Gaia e Camilla, le due ragazze investite e uccise nei ... Leggi la notizia su tpi

