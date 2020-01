Incidente in Alto Adige: salgono a 7 i morti (Di martedì 7 gennaio 2020) Sale a sette il bilancio delle vittime della tragedia avvenuta in Valle Aurina dove nella notte tra sabato e domenica un gruppo di ragazzi tedeschi è stato investito da Stefan Lechner. La settima vittima è una ragazza di 21 anni che era ricoverata in gravi condizioni nella Clinica universitaria di Innsbruck. Intanto è stato portato nel carcere di Bolzano l’investitore, il 27enne di Chienes Stefan Lechner che era stato dimesso nella mattinata di lunedì dall’ospedale di Brunico.L'articolo Incidente in Alto Adige: salgono a 7 i morti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

