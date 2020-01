Incidente col paracadute per il carabiniere eroe: è in gravi condizioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Pina Francone Massimo Piras, premiato dal presidente della Repubblica, si è schiantato in fase di atterraggio: le sue condizioni sono gravi Uno dei carabinieri eroi dell'iIncidente sulla A14 dell'agosto 2018 è rimasto gravemente ferito in seguito a una rovinosa caduta con il paracadute in provincia di Bologna. Massimo Piras, comandante del nucleo Radiomobile di Borgo Panigale, fu tra i primi soccorritore dei numerosi ferito dall'esplosione di un'autocisterna il 6 agosto di due anni fa sul raccordo A1-A14. Nel corso dell'operazione di salvataggio lo stesso militare rimane ustionato. Grazie alla prontezza del suo intervento, il carabiniere evitò una possibile strage. A dare notizia dell'Incidente Il Resto del Carlino, che racconta come l'uomo dell'Arma sia ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Piras, da quanto si apprende, dovrebbe ... Leggi la notizia su ilgiornale

