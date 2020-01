Il nuovo amore di Elisa Isoardi. Archiviata la storia con Salvini, la conduttrice beccata con “lui” (Di martedì 7 gennaio 2020) È bella, brava e simpatica. Elisa Isoardi ogni giorno, da quando Antonella Clerici ha lasciato La prova del cuoco, entra nelle case degli italiani con il suo sorriso e il suo talento. E se all’inizio il pubblico la guardava un po’ “così” perché sentiva la mancanza di Antonellina, adesso è tutta un’altra cosa. I telespettatori hanno iniziato ad apprezzare e ad amare Elisa Isoardi che ha trovato il modo per farsi amare e per non far sentire troppo la mancanza della Clerici. Ebbene, la televisione stavolta non c’entra nulla. Se vi parliamo di Elisa Isoardi è per le sue faccende di cuore. Davvero? Sì. Elisa Isoardi, tra un impegno di lavoro e l’altro, ha trovato anche il tempo per l’amore. Dopo aver messo un punto alla storia con Matteo Salvini, Elisa Isoardi avrebbe un nuovo amore. A sganciare la bomba riguardo la nascita di questa relazione, è stato il settimanale Chi che ha immortalato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

HasanIsmaik : Una #visione senza lavoro è solo immaginazione, e il lavoro senza visione non è altro che uno sforzo sprecato.… - nebbiafatata : RT @EdiPrevis: Addio piccolo grande amore, fedele al tuo padrone fino all’ultimo... Ora corri!!! Va!! Vai di là dal ponte, lui ti sta aspet… - adelestancati : RT @ChiaraGabellini: 'Bisogna che ciò che è umano fiorisca di nuovo. Ognuno di noi deve farsi giardiniere del proprio cuore' (F. Caramagna)… -