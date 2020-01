Formula 1, Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023 (Di martedì 7 gennaio 2020) Iniziano già a profilarsi in modo sempre più distinto i piani del team di Formula Uno in vista della nuova stagione, al via tra qualche mese. La Red Bull proprio in queste ore ha ufficializzato il rinnovo con Max Verstappen, uno dei giovani talenti che il Circus ha messo in evidenza negli ultimi tempi, fino … L'articolo Formula 1, Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023 Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #AltriSport #FormulaUno Formula 1, Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023: Iniziano già a profilarsi in mo… - mainsport_it : RT @mainsport_it: #MaxVerstappen ha annunciato su #Twitter il prolungamento del contratto con la #RedBull fino al 2023, allontanando sia la… - monica_vecchi : Ufficiale: Verstappen rinnova con la Red Bull - F1 Piloti - Formula 1 - Motorsport -