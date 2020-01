Eleonora Daniele aspetta un bambino: l’annuncio in diretta tv (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele, nota conduttrice del programma di Rai 1 Storie italiane, ha appena annunciato di aspettare un bambino. Verso la fine della diretta di questa mattina, la Daniele si è presa un minuto per dire qualcosa ai telespettatori (fonte GossipBlog): Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia, o almeno per me lo è! Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no… Aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta. Immediatamente il pubblico in studio le ha fatto sentire il suo calore, commuovendo ulteriormente la conduttrice, già visibilmente emozionata, che ha proseguito: Volevo condividere con voi questa emozione. Per me è un grande desiderio che sta diventando realtà. Recentemente la Daniele aveva infatti raccontato al settimanale DiPiù Tv che le sarebbe piaciuto andare in onda con il pancione: Ho visto molte mie colleghe ... Leggi la notizia su trendit

